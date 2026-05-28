Беспрозванных о брусчатке на Тельмана: в этом вопросе население делится 50 на 50

В вопросе замены брусчатки на асфальт жители Калининградской области делятся на две части, поэтому нужно искать варианты, как качественно ремонтировать брусчатое покрытие. Об этом сказал губернатор Алексей Беспрозванных, отвечая на вопросы медработников во время выезда в БСМП.
Поменять на ул. Тельмана брусчатку на «современный асфальт» предложила одна из сотрудниц больницы. «Здесь недалеко есть такая уютная, красивая улочка Тельмана, по которой основная, наверное, масса наших сотрудников также доставляется. Но, к сожалению, покрытие там не очень. Хотелось бы заручиться вашей поддержкой о замене всё-таки этой брусчатки на современный асфальт», — сказала она. Губернатор ответил, что в вопросе сохранения брусчатки население области делится на две части и предложил сотрудникам больницы проголосовать за и против брусчатки на Тельмана. В итоге зал разделился пополам. «Вот так вот и живём», — сказал губернатор.
По его словам, на улицах с брусчаткой действительно есть некоторые проблемы — к примеру, по проспекту Победы не удалось запустить беспроводной троллейбус. «Низкопольный троллейбус не проходил… Многие люди обращались: поменяйте, пожалуйста, эту брусчатку уже на асфальт, чтобы там спокойно транспорт ходил. Но как только эта инициатива где-то появляется, даже у меня в социальных сетях на эту инициативу у меня тысячи комментариев о том, что оставьте брусчатку в покое», — сказал он. Проблема, по словам Беспрозванных, в отсутствии хороших специалистов по замене брусчатки, поэтому сейчас власти ищут компании в Санкт-Петербурге, которые владеют соответствующими компетенциями.
«Иногда вы видите рельсы там, где сейчас маршруты не востребованы, но рельсы остались. Не потому их не убирают, что экономят на этом. Так построено было полотно, что рельсы держали его. Поэтому чтобы полную реконструкцию делать, нужно ещё дополнительные создавать укрепление этого полотна, — рассказал Беспрозванных. — Это будем, конечно, делать, но очень сложный вопрос. Давайте будем ставить для себя цель на Тельмана отремонтировать брусчатку. Но поверьте, как только мы начнём брусчатку убирать, сразу же будет много людей против. Это, конечно, особенность нашего региона. Многие даже едут посмотреть на эту брусчатку и, в принципе, жителям самим, мне тоже приятно ходить по брусчатке».
Напомним, ранее горвласти сообщили, что решение о капитальном ремонте ул. Тельмана в Калининграде зависит от того, каким будет решение о её покрытии — останется ли брусчатка или сменится асфальтобетоном. Представители мэрии, отметили, что в городе «это непростой вопрос, имеющий большой общественный резонанс».
Как отмечает администрации, брусчатка имеет более низкий по сравнению с асфальтом коэффициент сцепления, особенно в сырую погоду. При этом просадки и выбоины на Тельмана ежегодно устраняют: «Работа эта исключительно ручная, небыстрая и дорогостоящая. Последний раз дефекты ликвидировали в начале апреля в районе пересечения с Голикова». В 2026 году также планируется заменить камень на асфальт у домов № 2 и 15а из-за того, что на мостовой не держится разметка.
Отметим, что в сентябре 2022 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала, что демонтировать брусчатку в региональном центре нужно только в местах с интенсивным движением транспорта. Однако, по ее мнению, брусчатка на «исторических улочках», таких как Красная и Тельмана, уместна.