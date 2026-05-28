Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей за перемещение лежаков на пляже

В Беларуси за перемещение лежаков на пляже грозят внушительные штрафы. Подробнее рассказали в ОСВОД.
Так, в Могилевском ОСВОД рассказали, что периодически на городских пляжах компании молодежи затаскивают лежаки в воду. Подростки делают такой «барьер», чтобы прыгать с них в воду. Две такие компании на днях спасатели задержали, доставили на спасательную станцию, откуда они были переданы законным представителям. Информацию о хулиганах направили в школы и администрацию района.
Еще обратили внимание на то, что периметры пляжей оборудованы камерами. Есть информационные таблички о штрафах: за курение — 4 базовые величины (180 белорусских рублей в мае 2026 года), распитие алкоголя — 8 (360 рублей), разжигание костров — 12 (540 рублей), нарушение благоустройства — 20 базовых величин (900 рублей).
На пляжах лежаки и шезлонги не всегда закреплены, и отдыхающие могут их ставить и перемещать, как удобно. Однако запрещено портить лежаки и тащить их в воду.
За порчу государственного имущества, к которому отнесены и шезлонги, можно получить штраф до 30 базовых величин (1350 рублей).
Напомним, купальный сезон официально стартовал в Беларуси с 1 мая.
