Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей за перемещение лежаков на пляже

Так, в Могилевском ОСВОД рассказали, что периодически на городских пляжах компании молодежи затаскивают лежаки в воду. Подростки делают такой «барьер», чтобы прыгать с них в воду. Две такие компании на днях спасатели задержали, доставили на спасательную станцию, откуда они были переданы законным представителям. Информацию о хулиганах направили в школы и администрацию района.