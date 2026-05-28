В Пермском крае из незаконного оборота изъяли 1400 жидкостей для вейпа

1400 немаркированных жидкостей для вейпа изъяли у предпринимательницы в Пермском крае, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
С августа по ноябрь 2025 года 53-летняя женщина из Красновишерска приобрела крупную партию жидкости для вейпов и электронных сигарет без маркировки, а затем продавала её через свои торговые павильоны. Преступную деятельность предпринимательницы пресекли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД вместе с полицией Чердыни и Красновишерска.
Из незаконного оборота изъяли около 1400 ёмкостей на сумму более 2,7 миллиона рублей. На время следствия женщина оставалась под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, с осени 2026 года на территории Пермского края вводится запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления, а также их составных частей.