Пермский центр отдыха и туризма стал призером Национальной туристической премии «Маршрут построен»

Награду присудили на основании голосования туристов и оценок профессионального жюри.

Источник: Комсомольская правда

Туроператор из Перми получил награду Национальной туристической премии «Маршрут построен». В Москве подвели итоги пятого сезона конкурса, организованного «Комсомольской правдой». Заявки на участие поступили из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии — всего 1187 проектов в 23 номинации.

По результатам народного голосования и заседания экспертного совета премии Пермский центр отдыха и туризма признали одним из лучших в стране — он стал призером в номинации «Туроператор года». Здесь были представлены более 30 участников со всей России. До финала добрались пять из них, а награды получили лишь трое. Победа досталась «Клубу полярных путешествий», еще одним призером стал туроператор «Активная жизнь» из Челябинской области.

Пермский центр отдыха и туризма на протяжении нескольких лет организует путешествия по всей стране. Команда специалистов предлагает разнообразные программы и маршруты путешествий: от заповедных рек Урала до культурных жемчужин регионов, этнических уголков и природных чудес. Работу туроператора отметила и аудитория, отдавшая за проект более 1300 голосов, и эксперты, вошедшие в состав жюри.

Премия «Маршрут построен» — спецпроект «Комсомольской правды», который на протяжении пяти лет знакомит туристов с интересными местами и направлениями для путешествий по России. Это не просто конкурс, а большая презентационная площадка, на которой каждый год могут представлять свои проекты те, кто развивает туризм в нашей стране.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
