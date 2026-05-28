Пермский центр отдыха и туризма стал призером Национальной туристической премии «Маршрут построен»

По результатам народного голосования и заседания экспертного совета премии Пермский центр отдыха и туризма признали одним из лучших в стране — он стал призером в номинации «Туроператор года». Здесь были представлены более 30 участников со всей России. До финала добрались пять из них, а награды получили лишь трое. Победа досталась «Клубу полярных путешествий», еще одним призером стал туроператор «Активная жизнь» из Челябинской области.