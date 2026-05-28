В Красноярском крае подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы

Вечером 27 мая около деревни Михайловка Ирбейско-Саянского округа 14-летний подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, отец ребенка собирался приобрести технику и поехал ее проверять, а затем предложил прокатиться сыну.