В Красноярском крае подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы

Вечером 27 мая около деревни Михайловка Ирбейско-Саянского округа 14-летний подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, отец ребенка собирался приобрести технику и поехал ее проверять, а затем предложил прокатиться сыну.
Однако в какой-то момент школьник не справился с управлением и перевернул квадроцикл. Юноша получил множественные ссадины и ушибы.
На отца подростка составили административный материал за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления. Информацию о происшествии направили в ПДН.