Минздрав рекомендует белорусам не ездить в Конго и Уганду из-за вспышки Эболы

В ведомстве напомнили о том, что в этом году зарегистрирована вспышка опасного инфекционного заболевания в ряде стран Африканского региона.
16 мая гендиректор ВОЗ назвал вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения, до добавил, что о масштабах пандемии речи пока не идет.
«В настоящее время Министерство здравоохранения рекомендует гражданам воздержаться от посещенияуказанных африканских стран без крайней необходимости», — говорится в сообщении белорусского ведомства.
Если граждане страны уже находятся в Конго или Уганде, им следует строго соблюдать правила безопасности. В первую очередь речь идет о личной гигиене (мытье рук и использовании антисептиков), также следует избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, не контактировать с дикими животными (летучими мышами, приматами и другими видами) и не посещать мест их обитания.
Также в Минздраве дали рекомендации на случай появления опасных симптомов после возвращения из африканских стран на родину. При повышенной температуре, слабости, головной или мышечной боли необходимо без промедления обратиться за помощью к медикам.
«Рекомендуется вызвать бригаду скорой медицинской помощи на дом, обязательно проинформировав диспетчера о факте пребывания в зарубежной стране и возможных контактах», — сообщили в Минздраве.
Белорусские специалисты санитарного надзора непрерывно отслеживают эпидемиологическую обстановку в мире, отметили в Минздраве. Кроме того, в стране достаточно необходимых средств для лабораторной диагностики и оказания специализированной медпомощи гражданам в случае выявления у них признаков лихорадки Эбола, добавили в ведомстве.