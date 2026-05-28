Золотой день на Автотор-Арене: российские и китайские спортсмены впечатлили олимпийских чемпионов

В Калининградской области продолжается одно из главных спортивных событий года — X Российско-Китайские молодёжные летние игры. Во второй соревновательный день участники разыграли новые комплекты медалей. Большая часть состязаний проходит во Дворце спорта «Автотор-Арена».
Особое внимание было приковано к соревнованиям по синхронному плаванию. Спортсмены выступали в уникальном 50-метровом бассейне олимпийского класса с многоуровневой системой очистки ультрафиолетом. Качество воды здесь соответствует уровню питьевой.
Российская юниорская сборная выступила блестяще, завоевав золото во всех трёх дисциплинах — дуэтах, смешанных дуэтах и групповых упражнениях. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, выступавшие в дуэте, поделились эмоциями: «Мы переделали программу специально к этим Играм. Всё прошло легко, на одном дыхании. Бассейн очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Организация Игр, на наш взгляд, находится на уровне этапов Кубка мира».
Пятикратная олимпийская чемпионка, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко высоко оценила выступление российских синхронисток: «Было очень красиво. Международные старты всегда волнительны, но наши девушки привыкли выходить на каждый старт с полной отдачей. Здесь они смогли проверить себя в борьбе с сильными соперниками».
Не менее ярко прошли соревнования по художественной гимнастике — трибуны были заполнены до отказа.
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов, посетивший арену, отметил высокий уровень организации: «Для меня каждый приезд в Калининград — праздник. Здесь очень добрые люди и настоящая любовь к спорту. Спасибо организаторам и Владимиру Ивановичу Щербакову за такую великолепную арену. Уверен, многие сборные теперь будут регулярно приезжать в Калининград».
Защищавший цвета региона самбист Михаил Караханян (победитель недавнего «Кубка Балтики — 2026» в своей весовой категории) заверил, что даже поражением от сборной России со счетом 0:7 он не расстроен: «Для нас важнее всего было достойно представить наш спорт на Российско-Китайских молодёжных летних играх, и мы это сделали. Конечно, хотелось показать, на что мы способны, поэтому каждый в своём поединке выкладывался по-настоящему, по максимуму, но сборная — это сборная, и они свой высокий уровень подтвердили», — признал калининградский спортсмен.
Впереди ещё три насыщенных соревновательных дня. На Автотор-Арене пройдут соревнования по спортивной борьбе, ушу и боксу, которые обещают подарить зрителям новые яркие эмоции.
Напомним, дворец спорта «Автотор-Арена» построен за счёт собственных средств компании "Автотор. Стоимость проекта превысила 2,7 млрд рублей. Арена площадью более 42 тысяч квадратных метров оснащена современным оборудованием и позволяет проводить тренировки и соревнования более чем по 40 видам спорта.