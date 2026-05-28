Золотой день на Автотор-Арене: российские и китайские спортсмены впечатлили олимпийских чемпионов

Защищавший цвета региона самбист Михаил Караханян (победитель недавнего «Кубка Балтики — 2026» в своей весовой категории) заверил, что даже поражением от сборной России со счетом 0:7 он не расстроен: «Для нас важнее всего было достойно представить наш спорт на Российско-Китайских молодёжных летних играх, и мы это сделали. Конечно, хотелось показать, на что мы способны, поэтому каждый в своём поединке выкладывался по-настоящему, по максимуму, но сборная — это сборная, и они свой высокий уровень подтвердили», — признал калининградский спортсмен.