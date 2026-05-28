Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублю предрекли переломный момент в июне: что будет с долларом

Согласно прогнозу председателя комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ Александра Грифа, июнь может стать ключевым периодом для российской валюты, ознаменовав переход от её экстремального укрепления к более сбалансированной динамике. По мнению аналитика, майское ралли рубля, обусловленное уникальным стечением обстоятельств, с высокой долей вероятности не получит продолжения, и валютный рынок перейдёт в фазу консолидации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В настоящее время фундаментальные факторы продолжают оказывать поддержку национальной валюте. Главным из них остаётся жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Действующая ключевая ставка, находящаяся на уровне 14,5%, в сочетании с прогнозом по инфляции на конец 2026 года в диапазоне 4,5−5,5% делает рублёвые активы высокодоходными и ограничивает привлекательность валютных спекуляций.

Дополнительную опору курсу рубля оказывает состояние внешней торговли: высокие мировые цены на энергоносители обеспечивают стабильный приток экспортной выручки, а профицит текущего счёта платёжного баланса способствует укреплению национальной валюты. Тем не менее, по словам эксперта, уже начинают формироваться и противоположные тенденции, которые будут способствовать постепенному ослаблению позиций рубля.

К их числу относится ожидаемое снижение профицита текущего счёта по сравнению с рекордными показателями прошлого года, а также восстановление объёмов импорта товаров и услуг. Важным фактором станет и возвращение Министерства финансов к проведению операций по покупке иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, что создаст дополнительный спрос на доллар и окажет давление на курс рубля.

Гриф подчёркивает, что текущий курс вблизи 70 рублей за доллар не является устойчивым равновесием и был достигнут благодаря экстраординарной внешней конъюнктуре. С учётом этих разнонаправленных векторов аналитик прогнозирует, что в июне курс доллара США будет находиться в диапазоне 71−75 рублей. Рынок, вероятно, перейдёт от стремительного роста к боковому движению, которое будет характеризоваться отсутствием чётко выраженного тренда и постепенным ослаблением национальной валюты после достижения майских максимумов.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше