Рублю предрекли переломный момент в июне: что будет с долларом

В настоящее время фундаментальные факторы продолжают оказывать поддержку национальной валюте. Главным из них остаётся жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Действующая ключевая ставка, находящаяся на уровне 14,5%, в сочетании с прогнозом по инфляции на конец 2026 года в диапазоне 4,5−5,5% делает рублёвые активы высокодоходными и ограничивает привлекательность валютных спекуляций.
Дополнительную опору курсу рубля оказывает состояние внешней торговли: высокие мировые цены на энергоносители обеспечивают стабильный приток экспортной выручки, а профицит текущего счёта платёжного баланса способствует укреплению национальной валюты. Тем не менее, по словам эксперта, уже начинают формироваться и противоположные тенденции, которые будут способствовать постепенному ослаблению позиций рубля.
К их числу относится ожидаемое снижение профицита текущего счёта по сравнению с рекордными показателями прошлого года, а также восстановление объёмов импорта товаров и услуг. Важным фактором станет и возвращение Министерства финансов к проведению операций по покупке иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, что создаст дополнительный спрос на доллар и окажет давление на курс рубля.
Гриф подчёркивает, что текущий курс вблизи 70 рублей за доллар не является устойчивым равновесием и был достигнут благодаря экстраординарной внешней конъюнктуре. С учётом этих разнонаправленных векторов аналитик прогнозирует, что в июне курс доллара США будет находиться в диапазоне 71−75 рублей. Рынок, вероятно, перейдёт от стремительного роста к боковому движению, которое будет характеризоваться отсутствием чётко выраженного тренда и постепенным ослаблением национальной валюты после достижения майских максимумов.