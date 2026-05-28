В Калининградской области 379 лагерей примут детей летом

В рамках летней оздоровительной кампании, которая стартует уже 1 июня, в Калининградской области будут работать 379 организаций отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС. Накануне специалисты проверили лагеря. На контроле были системы оповещения, изучали противопожарное состояние объектов, наличие путей эвакуации, готовность персонала и т.п.
Известно, что этим летом в регионе будут открыты:
— 279 пришкольных лагерей;
— 13 загородных;
— 79 лагерей труда и отдыха;
— 8 палаточных лагерей.
В течение летнего сезона сотрудники МЧС России будут проводить для ребят уроки безопасности, тренировочные эвакуации, тематические занятия.
