Учёный Бычков рассказал, как вести себя при встрече с шаровой молнией

Июнь считается не только временем дачных хлопот, выпускных вечеров и первых тёплых дней, но и началом сезона шаровых молний. Эти загадочные огненные шары, возникающие во время гроз, могут представлять серьёзную угрозу для жизни. За последние четыре года в европейской части России зафиксировано около сотни случаев появления шаровых молний, и каждый из них может стать смертельной ловушкой.
Обычные грозы и ураганы, несмотря на свою разрушительную силу, предсказуемы. Однако шаровая молния — явление совершенно иное. Она может проникнуть в дом через окно или щель, а по некоторым сообщениям даже пройти сквозь стекло, не оставив следов.
Что такое шаровая молния?
Шаровая молния — это редкое и малоизученное природное явление, которое до сих пор вызывает много вопросов у учёных. Физики не могут прийти к единому мнению о том, как именно она образуется.
Как рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков, одна из наиболее распространённых теорий гласит, что шаровая молния возникает как спутник линейной молнии, когда она ударяет в землю. В результате удара молнии почва нагревается и расплавляется, создавая условия для образования огненного шара.
Китайские исследователи в 2014 году подтвердили эту теорию, проанализировав состав шаровой молнии спектрографом. Они обнаружили, что она состоит из кремния, железа и кальция — обычных компонентов почвы. Однако существуют и другие версии, согласно которым шаровая молния может образовываться прямо в воздухе без участия почвы.
Почему телефон может быть опасен?
Шаровая молния реагирует на электромагнитные поля, и мобильный телефон в руке человека может стать для нее своеобразной антенной. Она может притянуться к телефону и разрядиться на него, что может привести к гибели человека. Поэтому не рекомендуется снимать шаровую молнию на камеру или пытаться ее фотографировать.
Как спастись при встрече с шаровой молнией?
Встреча с шаровой молнией может быть опасной, поэтому важно знать, как действовать в такой ситуации. Если вы заметили летящий шар, остановитесь и не делайте резких движений. Любое движение создает воздушные потоки, которые могут привлечь молнию к вам. Лучше всего замереть на месте и не привлекать к себе внимания.
Если вы находитесь в помещении, закройте окна и двери, чтобы предотвратить попадание шаровой молнии внутрь. Не пытайтесь спрятаться под мебелью или в углу комнаты — это может только усугубить ситуацию. Если молния уже проникла в помещение, постарайтесь держаться подальше от неё и не создавать дополнительных воздушных потоков.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, молния убила мужчину на фестивале «Alfa Future People» в Балахнинском районе: в момент удара он разговаривал по телефону. А в Дзержинске разряд молнии поразил двух футболистов на стадионе «Капролактамовец», один из них погиб.