Нижегородские депутаты единогласно поддержали законопроект о запрете вейпов

Депутаты Заксобрания Нижегородской области поддержали законопроект о запрете вейпов в регионе. Он начнет действовать уже с 1 сентября 2026 года. Об этом стало известно на заседании в четверг, 28 мая, на котором также присутствовал губернатор Глеб Никитин.
Депутаты единогласно проголосовали за законопроект в первом и втором чтениях. Как отмечается, он направлен на снижение потребления никотинсодержащей продукции, прежде всего вейпов и жидкостей к ним.
Согласно документу, юрлица и ИП не смогут продавать вейпы на территории Нижегородской области, под запрет также попадет иная деятельность, направленная на передачу такой продукции третьим лицам, а также ее хранение. Кроме того, документ запрещает стимулирование продажи табака, никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов с использованием подсветки и вывесок на улицах и в магазинах.
Напомним, что с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в августе 2025 года во время рабочей встречи в Сарове. Глава государства инициативу поддержал.
А позже комитет Государственной Думы РФ по экономической политике выступил за инициативу Нижегородской области о предоставлении регионам права вводить запрет на продажу вейпов. Речь идёт о том, чтобы регионы смогли самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Эксперимент пройдет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Ранее сообщалось, что нижегородские медики поддержали инициативу Глеба Никитина по нераспространению вейпов в молодежной среде. Врачи разных специальностей высказались о том, насколько губительна практика вейпинга.