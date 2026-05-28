Промпредприятия с начала года получили 653 млн рублей от нижегородского ФРП

«В 2025 году 15 промышленных предприятий региона получили субсидии на приобретение нового оборудования на сумму порядка 86 млн руб. Кроме того, в прошлом году поддерживались малые технологические компании. С начала года они привлекли почти 1 млрд руб. льготных займов на развитие бизнеса в сфере производства хроматографов, разработки ПО и IT-консалтинга», — отметил Глеб Никитин.