Музеи Калининграда, Гусева и Славска выиграли три гранта на общую сумму около 7,4 млн рублей

Источник: Клопс.ru

«Российский фонд культуры» поддержал три музейных проекта из Калининградской области. Общая сумма грантов — около 7,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте фонда.

Музеи из Калининграда, Гусева и Славска стали победителями конкурса «Гений места. Новое краеведение». Он направлен на изучение, сохранение и интерпретацию локальной историй XX века.

Калининградский областной историко-художественный музей выиграл грант на проект «Морской. Индустриальный. Наш», посвящённый современной истории ведущих предприятий области. На его реализацию будет направлено 2,5 млн рублей.

«В рамках проекта будет проведена арт-резиденция для художников и фотографов, а созданные художественные произведения лягут в основу выставки», — сообщили в музее.

Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова получил 2,5 млн рублей на проект «Горизонт памяти». Центр культуры Славского района — 2,4 млн рублей на «Багаж истории».

Проекты-победители отбирали независимые эксперты после трёхдневного семинара, который прошёл в Санкт-Петербурге в конце апреля. Поддержку получили семь организаций: три из Калининградской области, две — из Новгородской, ещё две — из Ленинградской.

Все проекты должны быть реализованы до 30 ноября 2026 года.

Говорящие животные будут рассказывать малышам о природе Куршской косы.

