На правобережье Красноярска пройдут плановые отключения холодной воды

Завтра, 29 мая, жителям Ленинского района Красноярска, части Кировского и Берёзовки надо набрать холодной воды на одни сутки. Коммунальщики берут 24 часа на подготовку к зиме водозабора острова Нижний Атамановский. Холодную воду отключат в 23 часа пятницы, 29 мая. Вернуть обещают вечером субботы, 30 мая. На водозаборе будут промывать резервуары чистой воды, проведут высоковольтные испытания кабельных линий, секций шин электроустановок и техническое обслуживание трансформаторной подстанции, повышенным давлением испытают на прочность трубопроводы подачи хлора в хлораторной станции, отремонтируют частотные преобразователи электродвигателей насосных агрегатов и другое электротехническое оборудование. В течение субботы, 30 мая, на магистральных сетях питьевого водоснабжения в Транспортном проезде заменят запорную арматуру большого диаметра. На сетях канализации специальной дорожно-коммунальной техникой промоют 3 850 метров коллекторов и почистят вручную от водонерастворимого мусора 149 колодцев. Для обеспечения безопасности ремонтного персонала во время работ на проезжей части просим водителей соблюдать скоростной режим при движении по следующим адресам: ул. Коломенская, 15, — ул. Волгоградская, 33; пр. «Красноярский рабочий» от № 62 до № 70; пр. «Красноярский рабочий» от № 27 до № 60; пр. «Красноярский рабочий», 16, до ул. 26 Бакинских Комиссаров, 52а; пр. «Красноярский рабочий» от № 88 до № 122; ул. Западная от № 3 до № 15. Управляющим компаниям и застройщикам необходимо передать в диспетчерскую службу «КрасКома» информацию о подключении новостроек, установке приборов учета, замене неисправной запорной арматуры в жилых домах или офисных зданиях не позднее 12 часов пятницы, 29 мая. Жителям, которые остаются в выходные в городе, рекомендуется сделать запас питьевой воды, а тем, кто уезжает за его пределы, перед выходом из дома проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить свою и соседние квартиры. Напомним, что в контур водоснабжения водозабора острова Нижний Атамановский входят Ленинский район, часть Кировского района — пр. «Красноярский рабочий» от ул. Корнетова до ул. Затонской; часть Свердловского — коттеджи на ул. Побежимова и ул. Вавилова, а также часть поселка Берёзовка. Красноярскую клиническую больницу № 20 и оборонный завод «Красмаш» переключат на водоснабжение от водозабора острова Верхне-Атамановский, обеспечивающего холодной водой микрорайон Мичуринский в Кировском районе, который этим летом планируется подготовить к новому отопительному сезону без отключения. Подвоз питьевой воды будет организован только в социально значимые учреждения. Телефон центральной диспетчерской службы «КрасКома»: 211−39−63.