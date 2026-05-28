Ростовского предпринимателя будут судить за продажу опасного спортивного питания

В Советский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ под видом спортивного питания.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант организовал производство и продажу капсул, содержавших запрещенные компоненты. Реализация продукции осуществлялась через тематический канал в одном из мессенджеров.

Как считают правоохранительные органы, предприниматель отправлял товар покупателям через «Почту России» как по территории страны, так и за рубеж.

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. В частности, ему вменяют три эпизода незаконного перемещения сильнодействующих веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также незаконное хранение с целью сбыта и сбыт таких веществ, в том числе в крупном размере.

Дата рассмотрения дела судом пока не назначена.