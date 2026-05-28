В Красноярске бабушку оштрафовали за непристегнутого в детском кресле внука

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники полка ДПС привлекли к административной ответственности 65-летнюю женщину, которая перевозила 4-летнего внука с нарушением правил безопасности.
Инцидент выявили во время мониторинга социальных сетей. На видео автомобиль «Мазда» двигался по улице Матросова, при этом ребенок находился в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут и выглядывал из окна.
Полицейские установили личность водителя. Женщина пояснила, что посадила ребенка в автокресло, однако не проконтролировала фиксацию ремня. По ее словам, внук самостоятельно отстегнулся во время поездки.
В отношении нарушительницы составлен административный материал, по которому штраф составляет 5 тысяч рублей.
В ДПС напомнили о необходимости строго соблюдать правила перевозки детей и обязательно использовать ремни безопасности в удерживающих устройствах.