Студенты Кузбасского медколледжа провели акцию в Ленинске-Кузнецком

Студенты направления «Сестринское дело» Ленинск‑Кузнецкого филиала Кузбасского медицинского колледжа организовали информационно‑просветительскую акцию для горожан. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
Волонтеры раздавали информационные памятки и буклеты, посвященные профилактике гипертонии и поддержанию здоровья сердца. Они напомнили жителям Ленинска-Кузнецкого, что для своевременного выявления патологий необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Параллельно горожане могли пройти социологический опрос на тему «Риск инсульта».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.