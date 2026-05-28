На Чукотке в селе Лаврентия построили спортивный комплекс

Строительство спортивного комплекса завершилось в селе Лаврентия на Чукотке. Работы проводились в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
На площади более 1,1 тыс. кв. м разместились универсальный и малый спортивные залы, административно-бытовой блок с раздевалками, душевыми и медкабинетом. Ожидается, что комплекс начнет работать уже этим летом.
«Строительство нового спортивного объекта в селе Лаврентия — это знаковое событие для всего нашего округа. Формально это спортивный зал, но фактически — полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь есть все для проведения занятий», — отметил начальник департамента физической культуры и спорта Чукотского автономного округа Алексей Химчук.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.