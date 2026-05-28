В Ростовской области ускорился рост цен на бензин и дизтопливо

Средняя стоимость автомобильного топлива в Ростовской области за неделю с 19 по 25 мая выросла на 29 коп. и достигла 68,94 ₽ за литр. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

Источник: Коммерсантъ

Наиболее заметно за отчетный период подорожало дизельное топливо — на 47 коп., до 74,12 ₽ за литр.

Наиболее заметно за отчетный период подорожало дизельное топливо — на 47 коп., до 74,12 ₽ за литр. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 33 коп. и достиг 71,34 ₽ за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 24 коп., до 64,32 ₽, а АИ-98 — на 29 коп., до 93,58 ₽ за литр.

Средняя цена топлива в Ростовской области оказалась немного ниже среднего показателя по Южному федеральному округу, который составил 69,87 ₽ за литр.

Самое дорогое топливо среди регионов ЮФО зафиксировано в Крыму и Севастополе, где средняя стоимость бензина составила 81,04 ₽ и 80,92 ₽ за литр соответственно. В соседних с Ростовской областью регионах цены остаются ниже: в Волгоградской области средняя стоимость бензина составила 68,02 ₽, в Астраханской области — 68,26 ₽, в Калмыкии — 68,56 ₽ Немного выше цены в Краснодарском крае — 69,13 ₽ и в Адыгее — 70,64 ₽ за литр.

Рост цен на топливо в регионе продолжается на фоне общероссийской динамики увеличения оптовых цен на нефтепродукты и сезонного роста спроса в преддверии летнего периода.

