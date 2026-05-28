ВТБ предупредил о риске «эффекта гистерезиса» в экономике России

Это можно сравнить с аккумулятором, который не заряжается выше определенного уровня.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС предостерег о возможных последствиях длительного нахождения российской экономики ниже своего потенциала. Он отметил, что такая ситуация может привести к возникновению «эффекта гистерезиса», когда экономическая система «запоминает» низкие уровни активности и теряет способность восстанавливаться.

По словам Пьянова, «эффект гистерезиса» можно сравнить с аккумулятором, который не заряжается выше определенного уровня. «Если экономика долго остается ниже своего потенциала, производительные силы могут 'разучиться' работать на более высоких показателях», — объяснил он.

Для предотвращения этого негативного сценария, по мнению Пьянова, необходимо ограничить срок жесткой денежно-кредитной политики и минимизировать время, когда экономика находится в состоянии ниже потенциала. Он добавил, что хотя экономика может находиться под давлением несколько месяцев для закрепления инфляционных ожиданий, превышение этого срока может привести к серьезным последствиям. «Если такая ситуация продлится год и более, риск возникновения эффекта гистерезиса существенно возрастает», — заключил он.