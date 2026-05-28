В Красноярском крае проверили первые партии местных овощей на нитраты

Россельхознадзор начал сезонную проверку местных овощей и зелени; первые лабораторные пробы огурцов и салатов из теплиц Емельяновского района подтвердили их полную безопасность.

С наступлением тепла специалисты краевого Россельхознадзора начали масштабный контроль безопасности овощей, которые выращивают в местных теплицах. Первой под мониторинг попала компания «Сибирская теплица», расположенная в Емельяновском районе.

Инспекторы ведомства отобрали образцы огурцов, базилика, а также листового салата и салата фрилис. Пробы продукции передали в лабораторию Красноярского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК, чтобы проверить их на уровень нитратов и остатки пестицидов.

Результаты лабораторных исследований показали, что содержание вредных веществ в местной продукции находится в пределах нормы и не превышает допустимые показатели.

В Россельхознадзоре отметили, что такие проверки будут идти на протяжении всего вегетативного периода. Специалисты планируют контролировать безопасность урожая в течение всего сезона — от ранних тепличных овощей до свеклы, моркови и капусты, которые позже созреют на открытых грядках.