В Красноярском крае проверили первые партии местных овощей на нитраты

С наступлением тепла специалисты краевого Россельхознадзора начали масштабный контроль безопасности овощей, которые выращивают в местных теплицах. Первой под мониторинг попала компания «Сибирская теплица», расположенная в Емельяновском районе.
Инспекторы ведомства отобрали образцы огурцов, базилика, а также листового салата и салата фрилис. Пробы продукции передали в лабораторию Красноярского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК, чтобы проверить их на уровень нитратов и остатки пестицидов.
Результаты лабораторных исследований показали, что содержание вредных веществ в местной продукции находится в пределах нормы и не превышает допустимые показатели.
В Россельхознадзоре отметили, что такие проверки будут идти на протяжении всего вегетативного периода. Специалисты планируют контролировать безопасность урожая в течение всего сезона — от ранних тепличных овощей до свеклы, моркови и капусты, которые позже созреют на открытых грядках.