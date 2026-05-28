Выставка, посвященная истории Всероссийской выставки 1896 года, открылась в Усадьбе Рукавишниковых

Выставка «Громадный смысл и значение» (6+) торжественно открылась в Усадьбе Рукавишниковых вечером 27 мая. Экспозицию посетил корреспондент ИА «Время Н».
Она посвящена истории XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Ее архитектурное величие на выставке в Усадьбе Рукавишниковых воссоздает план выставочного городка и иллюстративный ряд, основанный на работах фотографа Максима Дмитриева.
Куратор выставки, старший научный сотрудник Нижегородского музея-заповедника (НМЗ) Ирина Мельник напомнила всем присутствующим о том, что в этом году исполняется 130 лет не только XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке, но и НМЗ, который так же был основан в рамках этого знаменательного события.
По ее словам, название экспозиции отсылает к отзывам современников, видевших в этом событии мощный импульс для развития страны. Сегодня о масштабе того смотра достижений можно судить по архивным публикациям, воспоминаниям и литературе. Своими впечатлениями о выставке делились Максим Горький, Владимир Гиляровский, Дмитрий Менделеев и другие.
Ирина Мельник отметила, что долго выбирала название для выставки, но в итоге ее вдохновили слова Гарина-Михайловского: он писал о громадном смысле и значении нижегородской выставки. По ее мнению, до сих пор не создано труда, который смог бы в полной мере отразить это уникальное российское явление — событие, случившееся в нашем городе 130 лет назад.
«Выставка задумывалась как послание русскому народу — чтобы люди осознали свою силу и безграничные возможности. Нам не нужно было ничего доказывать окружающим, — подчеркнула Ирина Мельник, — важно было показать самим себе, на что мы способны».
В экспозиции представлены подлинные предметы, которые были свидетелями той выставки. Например, нижегородский герб, выполненный в Санкт-Петербургской мастерской Александра Александровича Фролова и украшавший в то время Нижегородский городской художественный и исторический музей.
Выставка освещает и визит в Нижний Новгород императорской четы и иностранных делегаций. Кульминацией событий тогда стал визит в Нижний Новгород императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. В течение четырех дней, с 17 по 20 июля, они осматривали выставку, а также знакомилась с городом и ярмаркой.
«Одним из центральных экспонатов нашей выставки стала реконструкция костюма рынды — почетного охранника царских особ. На Всероссийской выставке избранная купеческая молодежь Москвы и Нижнего Новгорода, облаченная в эти исторические одежды, сопровождала Николая II. Важным дополнением к реконструкции служит подлинный раритет из фондов музея — алебарда, принадлежавшая одному из членов императорского караула. В одной из витрин у нас представлена его фотография», — рассказала куратор Мельник.
Она также отметила, что хозяева Усадьбы — семья Рукавишникова принимала активное участие в выставке. В их доме даже останавливался посол Китая Ли Хунчжан.
Погружение в атмосферу конца XIX века дополняет сувенирная продукция того времени и изделия фабрик, принимавших участие в смотре.
Изюминкой выставки «Громадный смысл и значение» стала коллекция керамики Абрамцевской мастерской, демонстрирующая новаторские тенденции в декоративном искусстве рубежа веков.
«Выставка носила не только промышленный, но и художественный характер. За культурную программу отвечал Савва Иванович Мамонтов, увлекавшийся майоликой и владевший мастерской в Абрамцеве. Он представил на выставке свою коллекцию, которая экспонировалась в промышленно-художественном отделе, а позже передал ее в дар Нижегородскому городскому художественному и историческому музею. Уже 130 лет музейные работники бережно хранят собрание из 102 предметов. На нашей выставке мы демонстрируем наиболее примечательные экспонаты», — поделилась Ирина Мельник.
Гендиректор НМЗ Юрий Филиппов рассказал, что выставочные конструкции, которые ошибочно именуют пакгаузами, монтировали особым способом — исключительно с помощью клепки, без сварки и болтовых соединений. Грохот от ударов молотков во время сборки был слышен на расстоянии нескольких километров.
«Исторически эти сооружения прошли несколько этапов: впервые конструкции появились на московской выставке 1882 года, затем их использовали как выставочные павильоны в Нижнем Новгороде в 1896-м, в советское время они служили пакгаузами на Стрелке, а сегодня функционируют как выставочный и концертный павильоны», — пояснил он.
Кроме того, Филиппов заострил внимание на ряде технических экспонатов выставки. Среди них — фонограф, который Томас Эдисон впервые продемонстрировал в 1877 году в Парижской академии наук: любопытно, что это событие совпало по времени со строительством Усадьбы Рукавишниковых.
Всероссийская выставка 1896 года и сегодня дарит неожиданные открытия. К примеру, далеко не всем известно, что именно на ней был представлен первый кинетофон (прибор, позволявший демонстрировать движущиеся картинки с фонограммой, слышимой через наушники, записанной на фонографе). Это доказывает: синтез звука и изображения впервые осуществили в Нижнем Новгороде еще 130 лет назад.
Справка.
28 мая 1896 года в Нижнем Новгороде открылась XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка.
Из государственной казны на устройство выставки было выделено три миллиона рублей, еще миллион — на благоустройство Нижнего Новгорода.
Выставочный городок разместился на пустыре за Кунавинской слободой, близ железной дороги и Московского вокзала (в настоящее время территория «Сад имени 1 Мая»). На территории свыше 841 тысяч кв. м лучшими инженерами и архитекторами России было выстроено 172 павильона.
Выставка состояла из 20 отделов. Каждый отдел информировал о своей отрасли промышленности или роде деятельности. Дополнительно были представлены регионы, которые в конце XIX века были особенно интересны в торгово-экономическом плане. Среди них — районы Сибири и Крайнего Севера, Китай и Япония, Средняя Азия, Персия.
Нижегородская губерния была широко представлена на Всероссийской выставке 1896 года. Более 800 нижегородцев стали участниками, более 500 получили награды.
XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка закрылась 1 октября 1896 года. За время работы ее посетила 991 тысяча человек.