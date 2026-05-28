Для бизнесменов в Карачаево-Черкесии провели тренинг «Продажи и переговоры»

Тренинг «Продажи и переговоры» прошел в центре «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии, сообщили в министерстве экономического развития республики. Это отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В качестве спикера на мероприятии выступила владелец и управляющий директор мясоперерабатывающего завода «Хицунов», международный бизнес-тренер ICBT Алена Хицунова. Участники тренинга работали с практическими инструментами и разбирали реальные бизнес-кейсы. Слушатели узнали, как грамотно выстраивать диалог с клиентом, чтобы он сам был заинтересован в сотрудничестве. Кроме того, участникам тренинга рассказали, использование какого инструмента поможет увеличить средний чек.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.