Минобрнауки РФ: сформировано 37 продуктовых программ для кампусов

Пять пилотных регионов и индустриальные партнеры сформировали 37 продуктовых программ для сети современных кампусов. Работа по соответствующему проекту ведется с апреля 2024 года, сообщили в Минобрнауки РФ.
«Пять пилотных регионов проделали большую работу и представили действительно серьезные результаты. Разработанные продуктовые программы позволяют уже на этапе проектирования и строительства понимать, какие технологии, кадры и сервисы кампус даст экономике страны. Тем не менее сегодня важно не просто зафиксировать успех, а продолжить движение вперед. Впереди — детальная доработка паспортов продуктов, формирование органов управления программами и запуск четких дорожных карт их реализации. Коллегам, которые уже строят кампусы или только планируют войти в проект, будет полезно внимательно изучить этот опыт. Программно-продуктовый подход должен стать призмой, через которую сегодня необходимо смотреть на развитие университетской среды», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.
В проекте по разработке продуктовых программ для сети современных кампусов участвовали Новосибирская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Пермский край. Разработанные программы объединили 245 продуктов различного типа — от наукоемких технологических решений до образовательных и сервисных продуктов.
Так, Новосибирская область сосредоточилась на биотехнологиях и биомедицинских исследованиях, искусственном интеллекте и обработке больших данных, космическом и специальном приборостроении, а также проектах раннего вовлечения молодежи в науку и высокие технологии. Пермский край сделал акцент на развитии высокотехнологичных производств, цифровизации промышленности, инновационных решениях для добывающей отрасли и здравоохранения, экологию и развитие туризма.
Сахалинская область сфокусировалась на технологиях освоения Мирового океана, водородной энергетике, беспилотных системах и решениях для энергетики и логистики в условиях Дальнего Востока. В Тюменской области приоритетами стали биотехнологии в медицине и агрономии, цифровые и нефтегазовые технологии, новые материалы, развитие региональной индустрии и человеческого потенциала, а в Челябинской области — транспортно-логистические системы, интеллектуальная промышленная роботизация, новые производственные технологии и индустриальные цифровые платформы, материаловедение, экобиотех и здоровьесбережение, а также вовлечение молодежи в науку.
Опыт пилотного проекта по разработке продуктовых программ для сети современных кампусов в дальнейшем планируется масштабировать на остальных участников федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Предполагается, что внедрение продуктового подхода позволит выстроить единый управленческий цикл — от формирования тематических специализаций кампусов и проверки их востребованности до разработки портфеля конкретных продуктов, их приоритизации, запуска и последующей коммерциализации.
Напомним, что сеть современных кампусов создается при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.