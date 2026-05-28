Семья из ЕАО стала финалистом конкурса «Это у нас семейное»

Семейная команда Муромцевых — Ворожцовых — Музыченко из Еврейской автономной области вышла в финал конкурса «Это у нас семейное». Состязания проводят в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства региона.
Финалисты были определены по итогам оценочных испытаний. За шанс выйти в финал сражались представители 10 регионов Дальневосточного федерального округа. Участники выполняли интеллектуальные, спортивные и творческие задания.
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля в Москве. По итогам участия в нем все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России. Главные призы конкурса — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.