В Балтийске после жалоб жителей изменили маршруты общественного транспорта

В Балтийске скорректировали схему и расписание движения автобусов после жалоб пассажиров. Решение приняли по итогам совещания администрации с перевозчиком «Регио-Экспресс», сообщили «Клопс» в мэрии.
Новое транспортное предприятие вышло на муниципальные маршруты неделю назад. На линии запустили семь автобусов малого класса. После начала работы жители направили десятки жалоб и предложений. Большая их часть касалась маршрутов № 1, 5 и 11.
Теперь на «единичку» выпустят автобус большой вместимости. В администрации рассчитывают, что это поможет снизить нагрузку в часы пик и сделать поездки комфортнее.
На маршруте № 5 изменили время первого рейса — теперь автобус будет отправляться в 7:00. Решение приняли с учётом графика работы военного госпиталя, где работают местные жители.
На маршруте № 11 перенесли конечную остановку. Вместо железнодорожного вокзала автобусы теперь будут доезжать до улицы Кронштадтской. В администрации откликнулись на многочисленные просьбы жителей микрорайона.
Для Балтийска разработали новую маршрутную сеть, однако власти не решились на кардинальную перекройку, ограничившись точечными изменениями. Эксперты провели моделирование и опросили жителей. В мэрии отказались предоставить предложенную специалистами новую маршрутную сеть.