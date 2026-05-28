Тигров из Хабаровского края готовят к выпуску в дикую природу в Казахстане

Губернатор Дмитрий Демешин показал новые кадры редких хищников и рассказал об их адаптации в резервате «Иле-Балхаш».

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин опубликовал в своём МАХ канале новые кадры с амурскими тиграми, которых ранее из региона доставили в Казахстан для восстановления популяции редких хищников.

«Эти эксклюзивные кадры прислал мне центр “Амурский тигр”. Горжусь тем, что Хабаровский край смог посодействовать нашим казахстанским друзьям в восстановлении популяции этого прекрасного животного», — написал он.

Речь идёт о двух взрослых тиграх и двух тигрятах, отловленных в Хабаровском крае инспекторами охотнадзора совместно со специалистами центра «Амурский тигр». Перед отправкой животные прошли карантин и полное ветеринарное обследование, включая оценку репродуктивного здоровья.

После этого тигров рейсом «Аэрофлота» доставили в Казахстан. Сейчас они находятся в резервате «Иле-Балхаш», где российские и казахстанские учёные ведут их адаптацию перед выпуском в дикую природу.

Демешин также напомнил, что Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Казахстан назвал экологию и сохранение биоразнообразия одним из ключевых направлений сотрудничества двух стран.

«Сейчас наши учёные совместно с казахстанскими коллегами занимаются адаптацией краснокнижных хищников в резервате “Иле-Балхаш”. И скоро тигры будут выпущены в дикую природу», — отметил губернатор.