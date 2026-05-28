В селе Верх-Усугли в Забайкалье благоустроят детскую площадку

Благоустройство детской площадки «Биология» стартовало в селе Верх-Усугли Забайкальского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Тунгокоченского муниципального округа.
Специалисты подрядчика ведут подготовку территории: выполняется планировка площадей со срезкой неровностей грунта и тщательной засыпкой впадин. Эти работы необходимы для обеспечения безопасного и долговременного использования будущего игрового пространства.
«Жители села Верх-Усугли давно ждали появления такой площадки. Для местных семей с детьми это событие — настоящее долгожданное обновление. Новая зона отдыха, несомненно, станет главным центром притяжения для всех жителей села», — отметили в администрации Тунгокоченского муниципального округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.