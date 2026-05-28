Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В молоке из петербургских магазинов выявили фальсификат и кишечную палочку

Проверка выявила сразу несколько видов несоответствий стандартам — от фальсификации состава до грубых нарушений санитарных норм.

Источник: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Рейд, организованный общественной организацией «Общественный контроль» совместно с аккредитованными лабораториями, показал тревожные результаты: нарушения были обнаружены почти в 40% образцов пастеризованного молока, приобретённых в городских магазинах. Продукцию закупали в крупных сетях, включая «О’КЕЙ», «Магнит» и «Перекрёсток».

Некоторые производители для удешевления продукции заменяли молочный жир немолочным или разбавляли молоко водой. Так, подмена была обнаружена в товаре собственной торговой марки одной из сетей, где фактическое содержание белка и жира было значительно ниже заявленного на упаковке.

Однако гораздо большую опасность представляют микробиологические загрязнения. В нескольких образцах была найдена кишечная палочка (E.coli), что свидетельствует о серьёзных проблемах с чистотой на производстве. Например, продукция одного из хозяйств содержала не только опасные бактерии, но и имела превышение по общему уровню микроорганизмов, несмотря на ранее вынесенные предостережения. Аналогичные проблемы с микрофлорой были зафиксированы и в молоке другого производителя из Ленинградской области.

Вместе с тем эксперты отмечают и положительные примеры. Полностью соответствуют обязательным требованиям ГОСТ такие бренды, как «Простоквашино», «Пискарёвское», «Приневское», «Зелёный берег», а также товары сетей «ВкусВилл» и «Ермолино».