Нейросеть привлекли для анализа снимков с места пропажи Усольцевых

Скорость обработки нейросети — 0,4 секунды на снимок.

Нейросеть обработала более 20 тысяч фотоснимков, сделанных волонтёрами с помощью квадрокоптера в районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых. Об этом krsk.aif.ru рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

С 23 по 26 мая спасатели, следователи и волонтёры повторно выезжали на поиски. Добровольцы с помощью дрона отсняли местность за скалами «Мальвинка», включая труднодоступные участки. Метод фотограмметрии позволяет перекрывать кадры так, что каждый подозрительный объект фиксируется с нескольких ракурсов.

Скорость обработки нейросети — 0,4 секунды на снимок. Всего длина маршрутов беспилотников составила около 380 километров. Сейчас материалы уже проанализированы, далее их детально изучат специалисты, после чего группа подготовится к следующему выезду.

Напомним, что семья Усольцевых приехала на автомобиле из Железногорска в посёлок Кутурчин. План был прост: пешая прогулка к горе Буратинка и обратно. С ними была старая корги. В день исчезновения погода резко испортилась — до обеда стояла жара около +25 градусов, а после полудня поднялся сильный ветер, начался ливень, и температура стремительно упала.

Поиски семьи стали самыми масштабными в истории Красноярского края. В них участвовали полторы тысячи человек — спасатели, добровольцы, сотрудники СК и полиции.

Активная фаза продолжалась до середины октября, пока тайгу не завалило снегом. После этого операция перешла в режим периодических выездов.