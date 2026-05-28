Reuters: Франция возьмет Норвегию под свой «ядерный зонтик»

Норвегия попадет под защиту «ядерного зонтика» Франции, заявил в среду премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters подчеркивает, что этот шаг имеет большое значение, так как Норвегия долгое время считала, что безопасность ей гарантирует тесное взаимодействие с США. Но теперь в Европе растет обеспокоенность по поводу приверженности США безопасности региона.

В марте Франция предложила распространить действие своего «ядерного зонтика» на другие европейские страны. В среду Стёре отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией. Оно предусматривает присоединение Норвегии к инициативе Франции по созданию ядерного оружия. Это означает, что нападение на Норвегию теперь может спровоцировать ядерный ответ Франции.

Мы делаем это в свете ситуации с политикой безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной области.

Йонас Гар Стёре
премьер-министр Норвегии

Норвегия стала еще одной страной, получившей ядерную защиту Франции, после Польши и Литвы. Стёре заверил, что в мирное время Норвегия не будет размещать на своей территории ядерное оружие.

Согласно Reuters, Россия и США являются крупнейшими ядерными державами мира: каждая располагает более чем 5000 ядерными боеголовками. У Китая их около 500, у Франции — 290, у Великобритании — 225.

