Reuters: Франция возьмет Норвегию под свой «ядерный зонтик»

Агентство Reuters подчеркивает, что этот шаг имеет большое значение, так как Норвегия долгое время считала, что безопасность ей гарантирует тесное взаимодействие с США. Но теперь в Европе растет обеспокоенность по поводу приверженности США безопасности региона.
В марте Франция предложила распространить действие своего «ядерного зонтика» на другие европейские страны. В среду Стёре отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией. Оно предусматривает присоединение Норвегии к инициативе Франции по созданию ядерного оружия. Это означает, что нападение на Норвегию теперь может спровоцировать ядерный ответ Франции.
Мы делаем это в свете ситуации с политикой безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной области.
Норвегия стала еще одной страной, получившей ядерную защиту Франции, после Польши и Литвы. Стёре заверил, что в мирное время Норвегия не будет размещать на своей территории ядерное оружие.
Согласно Reuters, Россия и США являются крупнейшими ядерными державами мира: каждая располагает более чем 5000 ядерными боеголовками. У Китая их около 500, у Франции — 290, у Великобритании — 225.