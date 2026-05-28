Reuters: Франция возьмет Норвегию под свой «ядерный зонтик»

В марте Франция предложила распространить действие своего «ядерного зонтика» на другие европейские страны. В среду Стёре отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией. Оно предусматривает присоединение Норвегии к инициативе Франции по созданию ядерного оружия. Это означает, что нападение на Норвегию теперь может спровоцировать ядерный ответ Франции.