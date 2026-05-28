В Волгограде утвердили штрафы для владельцев прокатных самокатов

За брошенные посреди тротуаров, на газонах, в клумбах, на остановках общественного транспорта самокаты должностных лиц накажут штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, юридических — на сумму от 80 до 100 тысяч рублей. Такие же штрафы утвердили за нарушение организации парковки самокатов. По правилам, парковка СИМ должна находится на твердом покрытии, обозначена разметкой. Нельзя парковать самокаты с опорой на стены зданий, памятники и малые архитектурные формы, деревья. За все эти нарушения накажут не того, кто неправильно припарковал СИМ, а его владельца.