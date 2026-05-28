Американские дипломаты назвали ложным заявление Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева

6 мая МИД РФ призвал зарубежные дипмиссии эвакуировать сотрудников из Киева. В ведомстве объяснили это возможным ответным ударом России по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений. Позже глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в городе продолжили работу все посольства, кроме одного — американского.