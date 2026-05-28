Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удары ВСУ

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — заявил глава УВКПЧ.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сделает всё, чтобы не дать продолжить вакханалию антироссийских инсинуаций вокруг атаки украинской армии на колледж в Старобельске.
В результате теракта ВСУ в Старобельске в ночь на 22 мая погиб 21 студент, пострадали более 60 человек.