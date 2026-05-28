Ученые доказали пользу настольных игр в борьбе со стрессом

По данным аналитиков, в 2025 году мировой рынок настольных игр и игральных карт оценивался почти в 20 миллиардов долларов США. Ожидается, что к 2030 году он достигнет 32 миллиардов. Рост рынка традиционно связывают с пандемией COVID-19, однако он продолжился и после отмены ограничений, связанных с социальным дистанцированием.