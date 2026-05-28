Ученые доказали пользу настольных игр в борьбе со стрессом

Ученые Плимутского университета подтвердили, что настольные и ролевые игры способствуют улучшению эмоционального состояния, укреплению отношений и повышению вовлеченности участников, а также делают обучение более увлекательным. Как сообщается в исследовании, такие занятия положительно влияют на социальные связи, в том числе у людей с аутистическими чертами.
По данным аналитиков, в 2025 году мировой рынок настольных игр и игральных карт оценивался почти в 20 миллиардов долларов США. Ожидается, что к 2030 году он достигнет 32 миллиардов. Рост рынка традиционно связывают с пандемией COVID-19, однако он продолжился и после отмены ограничений, связанных с социальным дистанцированием.
Движение за цифровой детокс привлекло дополнительное внимание к настольным играм, однако их потенциал в поддержании здоровья, благополучия и формировании сообществ выходит за рамки отказа от смартфонов.
Исследования, проведенные в период пандемии COVID-19, показали, что настольные игры снижают уровень стресса, тревожности и чувства изоляции. Они также способствуют социально-эмоциональному развитию и формированию чувства общности. В Университете штата Канзас действует программа «Объединение с помощью настольных игр», направленная на развитие самоконтроля, позитивной самооценки, социальных и коммуникативных навыков, а также исполнительных функций.
Подобные программы учитывают способность настольных игр укреплять социальные связи, которые считаются важнейшим фактором для здоровья и благополучия. Исследования подтверждают, что значимые и стабильные социальные связи поддерживают эмоциональное и психическое благополучие, влияют на когнитивные способности, мотивацию и поведение.