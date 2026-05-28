Глава Верховного суда поручил восстановить работу Нижегородского суда после атаки БПЛА

Работа Нижегородского областного суда в столице Приволжья должна быть оперативно восстановлена, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Глава ВС дал комментарий после атаки БПЛА, в результате которой здание органа правосудия в центре Нижнего Нвогорода получило повреждения.
В пресс-службе высшей судебной инстанции отметили, что действия врага не должны помешать реализации прав граждан, закрепленных в Конституции. Речь идет об обеспечении безопасного доступа к правосудию.
Напомним, 28 мая Нижегородский облсуд отменил заседания. Всех участников запланированных на этот день процессов оповестят о том, когда им нужно будет прийти.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше