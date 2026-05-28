Олени сбежали от бывшего челябинского омбудсмена во время урагана

Накануне пропали двое животных, они ускакали из вольера, когда шквалистым ветром открыло двери. Самца уже нашли, а девочку нет.
Алексей Севастьянов является владельцем экофермы «Семь прудов». Она расположена недалеко от поселка Красное Поле.
«По словам очевидцев парка, олениха убежала в сторону поселка Красное Поле. Она ручная, но все-таки жила в вольере, и поймать ее нелегко. Особенности: девочка, рога меховые, только начали отрастать, окрас коричневый. Если увидите, то постарайтесь ее не пугать, можно ей дать комбикорма, попробовать закрыть на территории и сообщить мне, чтобы мы оперативно приехали и забрали ее», — обратился к челябинцам владелец животного.
Алексей Севастьянов был первым уполномоченным по правам человека в Челябинской области. Он занимал этот пост с 2010-го по 2015 год. В 2019 году Севастьянов выдвигался на выборы губернатора.
Ураган, из-за которого у него убежали олени, 27 мая наделал в Челябинске и окрестностях много шуму. За помощью к медикам обратились восемь человек, десять жителей области звонили спасателям, чтобы те вытащили их с сапбордами с озер. Оказались поваленными десятки деревьев, были повреждены машины, рекламные конструкции, светофоры. Из Челябинска вывезли 20 самосвалов с обломанными стволами и ветками. Часть населенных пунктов несколько часов оставалась без электричества из-за обрыва проводов.