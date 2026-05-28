Олени сбежали от бывшего челябинского омбудсмена во время урагана

Ураган, из-за которого у него убежали олени, 27 мая наделал в Челябинске и окрестностях много шуму. За помощью к медикам обратились восемь человек, десять жителей области звонили спасателям, чтобы те вытащили их с сапбордами с озер. Оказались поваленными десятки деревьев, были повреждены машины, рекламные конструкции, светофоры. Из Челябинска вывезли 20 самосвалов с обломанными стволами и ветками. Часть населенных пунктов несколько часов оставалась без электричества из-за обрыва проводов.