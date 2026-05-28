Решение IIHF о недопуске хоккейных сборных России и Беларуси аннулировано

Решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске хоккейных сборных России и Беларуси к международным турнирам в 2026—2027 году аннулировано. Подробности ТАСС озвучил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
По его словам, решение об аннулировании недопуска сборных Российской Федерации к международным соревнованиям распространяется и на сборные Беларуси.
Как отмечено в решении, представленные со стороны IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для того, чтобы продлить отстранение по соображениям безопасности. Сейчас организации необходимо собрать руководящий орган для обсуждения данного вопроса.
— Первый росток пошел, можно так сказать. Дисциплинарный комитет работает внутри международной федерации, и доводы федерации по безопасности не говорят о том, что нас вообще нельзя допускать на чемпионат мира, — заметил Владислав Третьяк.
Тем временем одна из международных федераций спорта сняла все ограничения с белорусов.
Ранее МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.
Вместе с тем World Athletics отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов.