Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 3,7 тысячи жителей Югры обратились за помощью, чтобы бросить курить

Отказ от табака в любом возрасте увеличивает продолжительность жизни, подчеркнули в департаменте здравоохранения региона.

Неделя отказа от табака проходит в России 25−31 мая в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На территории Югры с начала года в медучреждения обратились почти 3,7 тыс. человек, желающих бросить курить, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Главная цель тематической недели — обратить внимание на опасность курения. Согласно статистике ВОЗ, из-за курения ежегодно умирают 7 миллионов человек, еще для 1,3 миллиона смертельным оказывается воздействие чужого табачного дыма», — отметил главный специалист по медицинской профилактике в Югре Алексей Молостов.

В региональных поликлиниках и стационарах функционируют 36 кабинетов медицинской помощи по отказу от табака и никотина. Там специалисты проводят мотивационное консультирование. Также они помогают обратившимся за поддержкой отказаться от курения.

Кроме того, консультации проводят по телефону федеральной горячей линии «Здоровая Россия» 8−800−200−02−00. Также работает онлайн-поддержка в сообществе «Давай бросать» во ВКонтакте.

Отметим, что отказ от курения — самая эффективная мера профилактики, снижающая риск развития заболеваний. Прекращение потребления табака в любом возрасте увеличивает продолжительность жизни, подчеркнули в департамент здравоохранения Югры.

«Даже одна сигарета в день повышает риск болезней сердца в два раза. Вероятность заболеть раком легких у курильщиков в 22 раза выше, чем у некурящих. Никотин повышает риск опухолей дыхательной, пищеварительной, выделительной и репродуктивной системы», — отметил Алексей Молостов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.