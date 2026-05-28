Около 3,7 тысячи жителей Югры обратились за помощью, чтобы бросить курить

Неделя отказа от табака проходит в России 25−31 мая в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На территории Югры с начала года в медучреждения обратились почти 3,7 тыс. человек, желающих бросить курить, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Главная цель тематической недели — обратить внимание на опасность курения. Согласно статистике ВОЗ, из-за курения ежегодно умирают 7 миллионов человек, еще для 1,3 миллиона смертельным оказывается воздействие чужого табачного дыма», — отметил главный специалист по медицинской профилактике в Югре Алексей Молостов.
В региональных поликлиниках и стационарах функционируют 36 кабинетов медицинской помощи по отказу от табака и никотина. Там специалисты проводят мотивационное консультирование. Также они помогают обратившимся за поддержкой отказаться от курения.
Кроме того, консультации проводят по телефону федеральной горячей линии «Здоровая Россия» 8−800−200−02−00. Также работает онлайн-поддержка в сообществе «Давай бросать» во ВКонтакте.
Отметим, что отказ от курения — самая эффективная мера профилактики, снижающая риск развития заболеваний. Прекращение потребления табака в любом возрасте увеличивает продолжительность жизни, подчеркнули в департамент здравоохранения Югры.
«Даже одна сигарета в день повышает риск болезней сердца в два раза. Вероятность заболеть раком легких у курильщиков в 22 раза выше, чем у некурящих. Никотин повышает риск опухолей дыхательной, пищеварительной, выделительной и репродуктивной системы», — отметил Алексей Молостов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.