Движение перекрыли около Нижегородского областного суда после атаки БПЛА

Напомним, что сегодня, 28 мая, утром над территорией России сбили 62 украинских БПЛА. Несколько из них уничтожили над Нижним Новгородом и Кстовом. По предварительным данным, пострадавших нет, работа ПВО продолжается. В результате атаки повреждения получило лишь здание облсуда — там пострадала кровля, последующего возгорания не было. Все судебные заседания, которые должны были пройти 28 мая, перенесли. С раннего утра у здания суда действуют ограничения на проезд транспорта. Движение перекрыто на участке улицы Студенческой между Окским съездом и улицей Барминской. Пока неизвестно, когда будут сняты ограничения.