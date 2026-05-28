Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение перекрыли около Нижегородского областного суда после атаки БПЛА

Пока неизвестно, когда будут сняты ограничения.

Источник: Нижегородская правда

Рядом со зданием Нижегородского областного суда на улице Студенческой временно запретили проезд. Данные об этом появились в сервисе Яндекс Карты.

Напомним, что сегодня, 28 мая, утром над территорией России сбили 62 украинских БПЛА. Несколько из них уничтожили над Нижним Новгородом и Кстовом. По предварительным данным, пострадавших нет, работа ПВО продолжается. В результате атаки повреждения получило лишь здание облсуда — там пострадала кровля, последующего возгорания не было. Все судебные заседания, которые должны были пройти 28 мая, перенесли. С раннего утра у здания суда действуют ограничения на проезд транспорта. Движение перекрыто на участке улицы Студенческой между Окским съездом и улицей Барминской. Пока неизвестно, когда будут сняты ограничения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области утвердили алгоритм действий при атаке БПЛА во время ГИА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше