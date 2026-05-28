Железнодорожный тур по Сибири для ветеранов СВО и семей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветераны специальной военной операции, члены их семей, а также родственники погибших и пропавших без вести героев СВО отправились в путешествие на специальном поезде по городам Сибири. В рамках маршрута «Сибирь здесь» они посещают Новосибирск, Красноярск и Томск.

Проект «Своих не бросаем!» реализует холдинг «РЖД» во взаимодействии с Государственным фондом «Защитники Отечества» при участии Министерства обороны России. Маршрут по Сибири был разработан при поддержке аппарата полпредства в Сибирском федеральном округе. Поездки проходят в формате поезд-отель, участники путешествуют в современных купейных вагонах, также в поезде есть вагон-ресторан.

23 мая с железнодорожного вокзала Новосибирска отправился первый рейс из четырех запланированных. Предполагается, что рейсы «Сибирь здесь» объединят около 800 человек — как взрослых, так и детей.

Путешествие началось с Новосибирска. Участники тура узнали об истории города, посетили достопримечательности, собор Александра Невского и другие интересные места.

В Красноярске туристов ждут увлекательные прогулки по улицам и набережным Енисея, посещение уникальных краснобоких сопок, катание на канатной дороге и прогулки в парке «Бобровый лог».

В Томске путешественники прогуляются по главному проспекту с историческими домами и торговыми лавками, побывают в Римско-католическом и православном Богоявленском соборах, осмотрят Императорский университет и университетскую рощу, а полученные знания закрепят в Музее истории Томска.

В дороге ветеранов сопровождают координаторы, психологи, медработники, а также анимационная команда с музыкантами. Для героев и их близких в городах, через которые проходят маршруты, организована развлекательная программа с экскурсиями, интерактивами, мастер-классами, угощением в поезде и городских кафе.

Об этом сообщил пресс-релиз фонда «Защитники Отечества».

