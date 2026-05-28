Гендиректор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв: «Общаемся с каждым футболистом»

Болельщики ФК «Пари Нижний Новгород», покинувшего Российскую премьер-лигу, ждут новостей из клуба. Они должны появится через несколько дней.
Об этом во время соревнований ЮФЛ «Приволжье» рассказал генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв.
«На данный момент мы определили сроки, когда команда выходит из отпуска. Сейчас спортивный департамент общается с каждым футболистом на предмет того, хочет ли он у нас остаться или нет. Очень много сложных юридических моментов, с которыми мы столкнулись. Надеюсь, что общими усилиями мы справимся и уже на следующей неделе мы выйдем с какой-то точной информацией», — сказал функционер.
Добавим, что вчера общее собрание РПЛ официально приняло решение об исключении из Лиги ФК «Пари НН» и «Сочи» по спортивному принципу. Их заменят «Родина» (Москва) и «Факел» (Вооронеж) — два лучших клуба ФНЛ.