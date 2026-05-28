В Архангельской области пройдет школа экскурсоводов для молодежи

Полученные знания молодые люди смогут сразу применить на практике.

Молодежь Архангельской области приглашают пройти обучение в школе экскурсоводов, которая состоится 9−11 июня на базе регионального молодежного центра. Занятия организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.

Школа экскурсоводов объединит молодых людей, интересующихся туризмом, историей региона и планирующих разрабатывать свои экскурсионные маршруты. Программа включает встречи с экспертами и молодыми предпринимателями в сфере туризма, мастер-классы по подготовке экскурсий на основе методики «Больше, чем путешествие».

«Задача школы — познакомить молодежь с различными проектами, в рамках которых можно не только бесплатно путешествовать по регионам России, но и создавать собственные туристические продукты: видеоблоги, аудиогиды, авторские экскурсионные маршруты и развиваться в области туризма», — отметил руководитель регионального агентства по делам молодежи Юрий Марич.

Регистрация на обучение открыта на платформе «Молодежь России». Полученные знания молодые люди смогут сразу применить на практике — они подготовят и проведут экскурсии по областному молодежному центру для разных возрастных аудиторий.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.