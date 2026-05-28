Новые нижегородские сервисы пополнят «белый список» интернета

В «белый список» интернета может войти ряд новых нижегородских сервисов. В частности, речь идёт о сервисе оплаты парковок и региональном портале пациента Нижегородской области. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в ходе доклада об итогах деятельности правительства региона в 2025 году на заседании областного Законодательного собрания 28 мая.
Вопрос о необходимости расширения «белого списка» — списка сайтов и сервисов, которые работают даже в условиях ограничения мобильного интернета, поднял запредседателя ЗСНО Алексей Антонов.
Отвечая на вопрос, Глеб Никитин отметил, что правительство планомерно проводит работу в этом направлении. В один из циклов пополнения «белых списков» по инициативе региона туда вошла «Карта жителя Нижегородской области», автоматическая система оплаты проезда, нижегородская образовательная платформа.
Когда будет выделена очередная квота на внесение сайтов и сервисов, в «белый список» планируется добавить сервис платных парковок, региональный портал пациента, единую систему контроля управления в школах в части питания и другие сайты по обращениям органов власти и жителей Нижегородской области.
«Мы в принципе имеем поддержку со стороны минцифры в этом вопросе», — отметил глава региона.
Однако, по словам губернатора, в критической ситуации и «белые списки» работать не будут, нужно быть к этому готовыми.
«Надо продолжать работать над укреплением безопасности», — сказал Глеб Никитин.
Напомним, что «белый список» был создан Минцифры РФ совместно с операторами связи для обеспечения доступа граждан к мобильному интернету на случай введения ограничений, связанных с вопросами безопасности. Доступ к сайтам не требует дополнительной идентификации или прохождения процедур подтверждения личности. Пользователям достаточно просто перейти на сайт или открыть сервис, чтобы воспользоваться его функциями в обычном режиме.