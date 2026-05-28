Прокуратура добилась выплат для 60 осужденных за невыданное молоко

Общая сумма выплат составила 78 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского края провела проверку в одной из колоний региона. Надзорное ведомство проверило как соблюдают трудовые права осуждённых, которые сейчас отбывают наказание.

В ходе проверки выяснилось, что в исправительном учреждении есть осуждённые, которые работают на должностях с вредными условиями труда. По закону им положена бесплатная выдача молока. Но на деле молоко давали нерегулярно и не всем, кому оно положено.

После проверки прокурор внёс руководителю учреждения официальное требование устранить нарушения. После его рассмотрения все нарушения были исправлены. В результате, 60 осужденным, которые недополучили молоко, начислили денежную компенсацию. Общая сумма выплат составила 78 тысяч рублей.