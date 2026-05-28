После смерти сына-героя мать удочерила девочку

«25-го числа была годовщина — три года, как не стало нашего Сашули. У нас уже традиция: в этот день приезжаем на кладбище, собираются его друзья, родственники, много людей — вспоминаем, поминаем, живём. Чтобы не сойти с ума после трагедии, мы с папой удочерили девочку. Милаша, так мы её ласково зовём, уже третий год с нами. Она помогает нам жить дальше. Первое сентября — и наша Милана идёт в первый класс», — рассказала Ольга Коваленко.