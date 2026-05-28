После смерти сына-героя мать удочерила девочку

Время идёт, но боль не становится тише. Ольга Коваленко, мама Александра, говорит о сыне так, будто он просто вышел на прогулку. Но его нет. 20-летний ростовчанин погиб, заступившись за незнакомую девушку. Его проводили в последний путь ровно три года назад, 28 мая.
Корреспондент rostov.aif.ru восстановил хронику событий и поговорил с матерью героя.
Спортсмен и друг.
Александр был долгожданным ребёнком. С четырёх лет занимался большим теннисом, в восемь пошёл на плавание. Там его заметили тренеры и предложили попробовать греблю.
«Он успешно занимался, был кандидатом в мастера спорта, членом сборной Ростовской области, четырёхкратным призёром России. Очень талантливый, всегда серьёзно относился к делу. Увлекался боксом — тренировался с ребятами, вкладывал всю душу», — рассказала rostov.aif.ru Ольга Коваленко.
После школы парень проходил службу в Донском спасательном центре МЧС России. В сети после трагедии часто появлялись его фотографии в форме спасателя. Друзей у него было много.
«А главное — был очень добрый, открытый, отзывчивый. До сих пор до глубины души приятно, когда его одноклассники, их мамы, приходят, вспоминают, не забывают. Он был просто золотой ребёнок», — поделилась Ольга Коваленко в разговоре с корреспондентом.
Долгий путь к справедливости.
Трагедия произошла в мае 2023 года на улице Мечникова, рядом с гимназией № 52. Александр гулял с друзьями, когда заметил: к прохожей пристаёт агрессивный мужчина.
«Парень намеревался защитить девушку, разыгрался конфликт, в ходе которого оппонент достал нож и ударил им Александра в область сердца», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Друзья попытались остановить кровотечение, вызвали скорую. Сашу срочно госпитализировали, но спасти не удалось. Подозреваемый скрылся на серебристой «Ладе», но позже был задержан. Судебные заседания откладывали более 20 раз. 1 апреля 2025 года суд вынес приговор: 9,5 лет колонии строгого режима. Фигурант подал апелляцию, заявив о недостатке доказательств и своём «раскаянии».
Ростовский областной суд внимательно разобрал все доводы и оставил приговор без изменений. Суд признал убийство особенно жестоким: мужчина четыре раза ударил ножом в грудь безоружного человека. Ольга Коваленко следила за процессом, но на кассацию в Краснодаре 26 мая 2026 года поехать не смогла.
«Был кассационный суд в Краснодаре. Человеку, который лишил нас ребёнка, дали девять с половиной лет строгого режима. Но их адвокаты подали апелляцию, потом кассацию. Первый суд присяжных единогласно признал его виновным в умышленном убийстве, апелляция это подтвердила. Мы отказались ехать на заседание — нет уже ни сил, ни здоровья проживать это ещё раз. Ждём решения», — пояснила Ольга Коваленко.
«Один — на небе, одна — здесь».
Чтобы не сойти с ума от горя, семья Коваленко сделала шаг в новую жизнь. 25 мая 2026 года, в третью годовщину, на кладбище собрались друзья и родственники.
«25-го числа была годовщина — три года, как не стало нашего Сашули. У нас уже традиция: в этот день приезжаем на кладбище, собираются его друзья, родственники, много людей — вспоминаем, поминаем, живём. Чтобы не сойти с ума после трагедии, мы с папой удочерили девочку. Милаша, так мы её ласково зовём, уже третий год с нами. Она помогает нам жить дальше. Первое сентября — и наша Милана идёт в первый класс», — рассказала Ольга Коваленко.
Шестилетняя Милана занимается танцами, обожает футбол и бокс.
«Она знает, что у неё есть брат на небе, который её охраняет. Дня не проходит, чтобы она о нём не вспомнила, не сказала что-то. И знаете, она так похожа на Сашу — такая же подвижная, весёлая, красивая. Говорят, одного ребёнка забирают, а другого присылают. Господь знает, как нам помочь», — призналась мама.
В доме по-прежнему много фотографий Саши. Семья старается сохранить память и идти вперёд.
«Идём дальше — потому что надо, потому что жизнь продолжается, потому что нас ждут те, кто рядом», — резюмировала Ольга Коваленко.