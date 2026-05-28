Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае начали проверять безопасность тепличных овощей

Специалисты Управления Россельхознадзора приступили к контролю безопасности выращиваемых в Красноярском крае овощей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора начали проверять безопасность местных тепличных овощей. Как сообщили в ведомстве, такие мероприятия будут проводиться в течение всего вегетативного периода.

Так, в рамках выездного обследования сотрудники посетили теплицы компании «Сибирская теплица», расположенного в Емельяновском округе. Овощи (два вида салата, огурцы, базилик) проверили на показатели безопасности: содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов и нитратного азота.

Лабораторные исследования подтвердили — продукция безопасна для человека.