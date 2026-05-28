В Красноярском крае начали проверять безопасность тепличных овощей

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора начали проверять безопасность местных тепличных овощей. Как сообщили в ведомстве, такие мероприятия будут проводиться в течение всего вегетативного периода.
Так, в рамках выездного обследования сотрудники посетили теплицы компании «Сибирская теплица», расположенного в Емельяновском округе. Овощи (два вида салата, огурцы, базилик) проверили на показатели безопасности: содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов и нитратного азота.
Лабораторные исследования подтвердили — продукция безопасна для человека.