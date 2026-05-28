В Татарстане регистрируется меньше преступлений, совершенных подростками

С января по май 2026 года в Татарстане расследовано 235 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Об этом на пресс-конференции сообщила замначальника управления, начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД по республике Резеда Вахитова.
Примечательно, что динамика положительная. Год назад за аналогичный период фиксировали 384 таких преступления. Таким образом, количество снизилось более чем на треть — с 384 до 235 случаев.
Кто же чаще всего попадает в сводки? Среди фигурантов за указанный период 86 школьников, 66 студентов техникумов и колледжей, а также трое учащихся вузов.