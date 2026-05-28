В Башкирии ученые России обнаружили коллекцию останков пещерных львов

Также учёные посетили древнейшие памятники на территории Южного Зауралья. Среди них — стоянка Мысовая на озере Карабалыкты, стоянка Кусимово-6, а также местонахождения Кусимово-7 и Кусимово-8 вблизи деревни Кусимово Абзелиловского района. Эти памятники расположены необычно — на невысоких террасах и возвышенностях вблизи озера Сабакты. Находки обнаружены сразу под гумусом, в слое сероватого суглинка с доломитовой щебёнкой. Поэтому ключевым стал вопрос о возрасте кусимовской индустрии. Учёные изучили геологические разрезы и взяли образцы для датировки и естественно-научных исследований. По мнению исследователей, скопление палеолитических памятников в районе деревни Кусимово имеет огромное значение для понимания культурных процессов в палеолите на территории Северной Евразии.