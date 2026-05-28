В Кировской области цифровизируют еще 5 мер поддержки участников СВО

Еще пять мер поддержки участников СВО на территории Кировской области станут доступны онлайн. Перевод госуслуг в электронный формат отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Цифровизация мер поддержки участников СВО и членов их семей стала темой оперативного совещания губернатора Александра Соколова. Как доложил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, регион одним из первых в России подключился к специальной витрине данных Министерства обороны РФ. Благодаря этому участники СВО могут подтверждать свой статус без предоставления справок из военкоматов и воинских частей.
Всего в регионе на данный момент 10 мер поддержки участников СВО и членов их семей доступны онлайн на портале «Госуслуги». Среди них — компенсация расходов на ЖКУ, освобождение от оплаты услуг детских садов, обеспечение бесплатным горячим питанием в школах.
После запуска пяти новых мер поддержки в онлайн-режиме пользователи портала смогут подавать заявления, например, на санаторно-курортное лечение, путевки для отдыха и оздоровления детей, запись в кружки и секции, денежную выплату взамен земельного участка. Таким образом, количество электронных услуг для участников СВО и их семей в Кировской области достигнет 15.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.